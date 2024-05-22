Понад 700 тисяч людей оновили свої дані в додатку «Резерв+» / Фото: Міноборони

Наразі свої дані у додатку «Резерв+» оновили вже 700 тисяч людей.

Про це свідчать дані Міноборони за 21 травня.

«Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через «Резерв+», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через додаток дані оновили в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.

За кордоном дані оновлюють найактивніше у Польщі (1727), Німеччині (1369) та Канаді (443).

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня в мобільному застосунку «Резерв+» оновили військово-облікові дані 260 тисяч українців. Згодом, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку «Резерв+» оновили вже понад 400 тисяч громадян.

Також у Міноборони обіцяють, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток.

У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+» тому, що це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої.

Нагадаємо, з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.