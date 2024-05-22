Наразі свої дані у додатку «Резерв+» оновили вже 700 тисяч людей.
Про це свідчать дані Міноборони за 21 травня.
«Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через «Резерв+», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через додаток дані оновили в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.
За кордоном дані оновлюють найактивніше у Польщі (1727), Німеччині (1369) та Канаді (443).
Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня в мобільному застосунку «Резерв+» оновили військово-облікові дані 260 тисяч українців. Згодом, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку «Резерв+» оновили вже понад 400 тисяч громадян.
Також у Міноборони обіцяють, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток.
У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+» тому, що це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої.
Нагадаємо, з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.
17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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Наразі свої дані у додатку «Резерв+» оновили вже 700 тисяч людей.
Про це свідчать дані Міноборони за 21 травня.
«Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через «Резерв+», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через додаток дані оновили в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.
За кордоном дані оновлюють найактивніше у Польщі (1727), Німеччині (1369) та Канаді (443).
Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня в мобільному застосунку «Резерв+» оновили військово-облікові дані 260 тисяч українців. Згодом, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку «Резерв+» оновили вже понад 400 тисяч громадян.
Також у Міноборони обіцяють, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток.
У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+» тому, що це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої.
Нагадаємо, з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.
17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.