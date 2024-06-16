Російські війська вчергове атакували Миколаївську область.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що 15 червня, об 11:28, 12:15 та 17:39 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора, 14 червня, російська армія тричі обстріляла громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено магазин, а також сталося займання дерев’яних будинків на території оздоровчого спортивного комплексу, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.