Російські війська вчергове атакували Миколаївську область.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Зазначається, що 15 червня, об 11:28, 12:15 та 17:39 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, що вчора, 14 червня, російська армія тричі обстріляла громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено магазин, а також сталося займання дерев’яних будинків на території оздоровчого спортивного комплексу, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російські війська вчергове атакували Миколаївську область.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Зазначається, що 15 червня, об 11:28, 12:15 та 17:39 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, що вчора, 14 червня, російська армія тричі обстріляла громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено магазин, а також сталося займання дерев’яних будинків на території оздоровчого спортивного комплексу, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.