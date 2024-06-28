Теледебати чинного президента США Джо Байдена й ексглави Білого дому Дональда Трампа

У США 27 червня пройшли перші теледебати чинного президента США Джо Байдена й ексглави Білого дому Дональда Трампа перед президентськими виборами 5 листопада.

Політики виступили в студії телеканала CNN в Атланті (штат Джорджія), пише «Бабель».

Дебати пройшли рекордно рано — ще до того, як політики, які беруть у них участь, стали кандидатами на пост президента США від своїх партій. Республіканці офіційно визначаться зі своїм претендентом у липні, на зʼїзді в Мілуокі, а демократи — лише в серпні, у Чикаго.

Дебати тривали 90 хвилин. У студії не було живої аудиторії. Джо Байден і Дональд Трамп говорили про економіку, міграцію, заборону абортів, а також — про війну в Україні та секторі Гази. Ось головні тези.

Війна в Україні

Дональд Трамп звинуватив президента Джо Байдена у війні в Україні, заявивши: «Якби у нас був справжній президент, президент, який знав, що його поважає (лідер Росії Володимир, – прим.) Путін, то він (Володимир Путін, – прим.) ніколи б... вторгся в Україну».

На дебатах Дональд Трамп укотре заявив, що зможе закінчити війну Росії з Україною ще до вступу на посаду президента. З його слів, Джо Байден «заохочував Росію до вторгнення» через вивід військ США з Афганістану у 2021 році — Дональд Трамп назвав це «найганебнішим моментом в історії США». Він каже, що вимоги Воодимира Путіна про територіальні поступки України неприйнятні, однак ця війна «не почалася б, якби в США був лідер».

Головний аргумент Дональда Трампа у цьому питанні — США витрачають на війну в Україні багато грошей. Він каже: «Байден дав Україні $200 мільярдів або навіть більше. Це великі гроші. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він найбільший продавець у світі — і я не критикую його. Лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на війну, ми витрачати не повинні».

«Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграєвійну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена», — каже Дональд Трамп.

Джо Байден у відповідь зазначив, що Путін не зупиниться на Україні і назвав його воєнним злочинцем.

«Як ви думаєте, що станеться з країнами НАТО?» — запитав Джо Байден.

Він наголосив, що Володимир Путін у своїй агресії не зупиниться на агресії проти України, тож під загрозою можуть опинитися і країни НАТО.

Економіка

Байден зазначив, що економіка процвітає і навряд чи ситуація колись була кращою, хоча «є над чим працювати». Натомість Дональд Трамп наполягав, що «економіка зазнає краху» і в ній повний безлад.

Джо Байден докладно розповів про те, що він назвав американською економікою «у вільному падінні», тоді як Дональд Трамп хвалився станом економіки під час свого президентства, а також тим, як він впорався з пандемією коронавірусу.

«Я за свою каденцію зменшив найбільше податків в історії. Саме це дозволило нам розвиватися. Золото, газ, нафта — усе у нас зʼявилося», — заявив Дональд Трамп.

Джо Байден відповів, що економіка в дусі Дональда Трампа — це «винагороджували багатих».

Дональда Трамп заявив, що Джо Байден винен в інфляції, яка «вбиває людей, бо вони більше не можуть купувати продукти». Він каже, що за Джо Байдена вартість харчових продуктів «подвоїлася, потроїлася, почетверилася».

Джо Байден відповів, що на початку його президентського терміну дійсно не було інфляції, бо «безробіття було 50%, не було робочих місць. Насправді це він (Дональд Трамп, – прим.) спричинив інфляцію величезними вливаннями у боротьбу з пандемією коронавірусу».

Кордон

Дональда Трамп заявив, що під час його президентства у США був «найбезпечніший кордон в історії країни», який Джо Байден відкрив для «людей з вʼязниць, з психіатричних лікарень, для терористів з усього світу, не лише з Південної Америки». Однак Associated Press зазначає, що дані, які наводить Дональд Трамп, нічим не підтверджені.

Джо Байден відповів, що збільшив охорону кордону та патрулі, і зараз на 40% менше нелегальних мігрантів перетинають кордон.

Загалом що Дональд Трамп, що Джо Байден під час дебатів допустили багато фактологічних помилок.

Війна в секторі Гази

Джо Байден констатував, що зараз обговорюється план, який передбачає обмін ізраїльських заручників на палестинських вʼязнів і тривале припинення вогню. Він каже, що тільки бойовики ХАМАС хочуть продовження цієї війни.

Дональд Трамп назвав свого опонента «дуже поганим палестинцем».

«Він як палестинець. Але і вони не люблять його, тому що він дуже поганий палестинець. Він слабкий», — сказав він про Дональда Трампа.

Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи підтримає він створення незалежної палестинської держави.

«Подивимося», — сказав він.

The Washington Post пише, що виступ Дональда Трампа був сповнений його звичайних перебільшень і «брехні», особливо щодо злочинності та міграції. Але головне, що запамʼятають багато виборців, — це «вражаючий контраст» між енергією і життєвою силою Дональда Трампа і боротьбою Джо Байдена за те, щоб викласти свої ідеї лаконічно і зрозуміло.

На дебатах голос Джо Байдена звучав хрипло, наче він застудився. У перші півгодини дебатів він декілька разів запинався, пише Reuters, але він знайшов опору в середині, коли розкритикував Дональда Трампа за судове провадження у справі про приховування виплат порнозірці Стормі Деніелс за мовчання. Два чиновники Білого дому повідомили, що в ДжоБайдена застуда. Але його поведінка на дебатах може посилити побоювання виборців, що 81-річний президент занадто старий, щоб бути президентом ще чотири роки.

Чергові президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти США. Ні Трамп, ні Байден офіційно не стануть кандидатами від партій доти, доки національні зʼїзди не проголосують цього літа за їхнє обрання.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден і його попередник Дональд Трамп лідирують на голосуваннях у своїх партіях в 16 штатах і одній території.