В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.
Про це 18 червня у Фейсбуці повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
«Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!», — наголосила Олена Кондратюк.
Нагадаємо, уряд Литви погодив виділення 5 мільйонів євро на підтримку освітньої галузі України.
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В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.
Про це 18 червня у Фейсбуці повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
«Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!», — наголосила Олена Кондратюк.
Нагадаємо, уряд Литви погодив виділення 5 мільйонів євро на підтримку освітньої галузі України.