США підтвердили участь у Саміті миру. Фото для ілюстрації

США підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, проте досі невідомо хто представить країну.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами анонімного співрозмовника видання, Сполучені Штати візьмуть участь у саміті, однак він так і не повідомив, хто представить країну і на якому рівні.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Також нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна буде готова розглядати запрошення представників Росії на зустрічі щодо формули миру вже під час другого Глобального саміту миру.