Російський центр будівництва СПГ-терміналів компанії Novatek під Мурманськом

Сполучені Штати намагаються зірвати реалізацію флагманського проєкту Володимира Путіна — будівництва величезного берегового заводу для виробництва скрапленого природного газу на арктичній півночі Росії.

Про це пише Wall Street Journal.

За даними видання, США використовують «шквал санкцій», щоб зруйнувати проєкт, відомий як Arctic LNG 2. Вашингтон зупинив постачання до росії спеціалізованих танкерів, необхідних їй для транспортування газу, і ускладнив будівництво альтернативних суден усередині країни.

«Наше завдання полягає в тому, щоб переконатися, що Arctic LNG 2 — непрацездатний», — сказав помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайетт.

Скраплений природний газ (СПГ) набирає обертів по всьому світу. Попит на нього зростає, оскільки уряди відмовляються від вугілля, що забруднює довкілля. Деякі країни, зокрема Катар, мають великі плани розширення виробництва СПГ.

Як пише WSJ, Володимир Путін планує збільшити експорт СПГ більш ніж втричі в найближчі роки. Його мета: залучити більше грошей для фінансування війни в Україні та компенсувати занепад традиційного російського бізнесу з експорту газу по трубопроводах.

Експеримент Росії зі скрапленим газом поки що порівняно невеликий, але його планують швидко розширювати. У грудні минулого року на Arctic LNG 2 завершили будівництво першого з трьох установок скраплення, і завод почав виробляти СПГ.

Але в Росії з'явилися труднощі. За словами міністра енергетики РФ, експорт повинен був початися в першому кварталі року. Але виготовлені на замовлення кораблі так не були доставлені. Вони потрібні російському енергетичному гіганту Novatek, який стоїть за цим проєктом, щоб пробитися через крижані частини Північного Льодовитого океану.

Без кораблів «Новатек» не може експортувати газ, і, як наслідок, виробництво СПГ припинилося.

Тим часом Росія намагається будувати власні судна на верфі на узбережжі Тихого океану. Але РФ складно знайти мембрани для обшивки блоків зберігання, які виготовляє переважно французька компанія Gaztransport & Technigaz, що припинила роботу в Росії.

Загалом США вдарили по новонародженій російській промисловості СПГ чотирма хвилями санкцій з вересня 2023 року, пише WSJ.

Боротьба в Арктиці відбувається в делікатний час для енергетичної політики в США, які минулого року стали найбільшим експортером СПГ. Адміністрація Джо Байдена не схвалила новий експорт СПГ через екологічні проблеми. Цей крок розлютив бізнес-групи та клієнтів у союзних країнах, таких як Японія та Німеччина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі російська армія готується до контрнаступних дій, які можуть розпочатися вже наприкінці весни або на початку літа.