Українські військові на БМП-2 на околиці Авдіївки, 14 лютого 2024. Фото: Vlada Liberova/Libkos/Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі російська армія готується до контрнаступних дій, які можуть розпочатися вже наприкінці весни або на початку літа.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю CBS.

«Зважаючи на факт дефіциту амуніції, дефіциту відповідної зброї й зважаючи на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж два-три місяці тому. Цією інформацією ми ділимося з нашими партнерами та говоримо, що Росія готуватиме контрнаступальні дії», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, у планах Кремля почати контрнаступальні дії не пізніше червня 2024 року.

«Це може бути кінець травня, може бути червень місяць. До цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери дуже радіють, що ми стабілізували, вони кажуть, — окей, у вас є сили. Ми кажемо — ні. Нам потрібна зараз допомога для того, щоб готувати відповідні бригади, яким доведеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати», — додав Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський дає інтерв'ю каналу CBS News. Кадр з відео

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.