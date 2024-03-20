Уламки ракет північнокорейського виробництва. Фото: СБУ

Сполучені штати Америки мають докази щонайменше 10 випадків застосування ракет КНДР Росією у війні проти України.

Про це високопосадовиця США Чон Пак, яка займається питаннями Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у Держдепі, повідомила в інтерв'ю «Голосу Америки».

Вона зазначила, що було мінімум 10 випадків застосування ракет північнокорейського виробництва Росією на полі бою.

— Звичайно, нас хвилює, що КНДР продає зброю Росії, щоб Росія здійснювала незаконний жорстокий напад на Україну, вбивала українців, руйнувала українську інфраструктуру та просто знищувала життя. Нас це дуже турбує. Було щонайменше 10 випадків застосування ракет КНДР на полі бою. Отже, нас дуже турбує те, що це означає для розповсюдження зброї в майбутньому, і як це погіршує ситуацію, — сказала Чон Пак.

Нагадаємо, за підрахунками Південної Кореї, КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.