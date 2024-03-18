Кім Чен Ин і Володимир Путін. Фото: Настоящее время

За підрахунками Південної Кореї, КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, пише SkyNews.

Міністр оборони Південної Кореї зробив цю заяву під час пресконференції через кілька годин після того, як південнокорейські військові заявили, що КНДР запустила балістичні ракети малої дальності в східних водах країни.

Шин Вон Сік заявив, що Пхеньян, ймовірно, отримав понад 9 тисяч контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.

Також, за спостеженнями південнокорейських військових, раніше Північна Корея покладалася на кораблі, але зараз все частіше використовує залізницю для транскордонних поставок зброї.

Нагадаємо, у вересні 2023 року, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Російська Федерація вже отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети для «‎Градів»‎.

Також координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на пресбрифінгу в Білому домі заявив, що Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх атак запускали по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Корейська Народна Демократична Республіка заявила, що РФ не застосовує ракети Північної Кореї для атак України.