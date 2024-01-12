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Корейська Народна Демократична Республіка заявила, що РФ не застосовує ракети Північної Кореї для атак України.

Про це йдеться в заяві посла Північної Кореї в ООН Кіма Сона, цитує північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Представник Пхеньяна у відповідь на засудження країнами світу незаконної військової співпраці між КНДР і РФ традиційно критикував Сполучені Штати, хвалив Росію і виправдовував відносини його країни з Москвою.

Ініційоване США 10 січня засідання Ради безпеки ООН для обговорення постачань Росії ракет із КНДР Кім Сон назвав свідченням спроб Сполучених Штатів підірвати основи міжнародного миру та безпеки всупереч принципам Статуту ООН.

Дипломат повторив тезу російської пропаганди про те, що «українська криза» створена конфронтаційною політикою США і «зазіханням на розумні та справедливі інтереси безпеки Росії», тому, на його переконання, «Вашингтон ніколи не уникне своєї відповідальності» за цю війну.

Посол також заявив, що КНДР не мала жодного відношення до теми засідання РБ ООН 10 січня, зауваживши, що його скликання Штатами «є яскравим відображенням їх тяжкого становища» і свідченням «браку сил та засобів у стратегічному протистоянні з Росією».

Дипломат зазначив, що зв’язки Північної Кореї з РФ «є законними відносинами між незалежними суверенними державами на основі поваги до принципу рівності та права на самовизначення».

Нагадаємо, Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Він закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» Сполучених Штатів.

Північна Корея розширює зв'язки, зокрема, з Росією. Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні зброї Москві для війни проти України, в той час як Росія надає технічну підтримку КНДР у розвитку її військового потенціалу.

Як відомо, 18 грудня, Північна Корея випустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка може вразити будь-яку точку Сполучених Штатів.

У вересні 2023 року, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Російська Федерація вже отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети для «‎Градів»‎.

Також координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на пресбрифінгу в Білому домі заявив, що Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх атак запускали по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.