Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Оскільки безпекова угода України і США не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе за бажання з неї вийти.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на посадовців США.

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден планують у четвер 13 червня підписати 10-річну угоду про безпеку, яка зобовʼяже Вашингтон надати Києву широкий спектр військової допомоги.

Угода має на меті зобовʼязати майбутні адміністрації США підтримувати Україну.

Вона стане основою для довгострокових зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на допомогу в розвитку українських збройних сил.

Водночас офіційні особи визнали, що Дональд Трамп або будь-який інший майбутній президент країни може вийти з юридично зобовʼязуючої виконавчої угоди, оскільки вона не є договором і не буде ратифікована Конгресом.

У разі перемоги Дональда Трампа на виборах майбутнє угоди залишається неясним.

Він часом висловлював скептицизм щодо підтримки України, заявляючи, що здатний припинити війну між Росією та Україною протягом 24 годин.

Дональд Трамп наполягав на тому, щоб Європа взяла на себе більший фінансовий тягар підтримки Києва, але зрештою він дав сигнал про свою згоду на схвалення Конгресом допомоги Україні цієї весни.