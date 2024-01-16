Колишній президент США Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз у Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

Він заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.

— Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено. Ситуація з Україною настільки жахлива. І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко, — сказав Дональд Трамп.

Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії.

— Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни, — прим.) ніколи не повинно було статися, — додав він.

Нагадаємо, що увечері 15 січня в американському штаті Айова відбулися перші праймеріз (передвибори) республіканців, де представники партії обирали свого кандидата на президентські вибори. Дональд Трамп переміг з найбільшою перевагою в історії.

Як відомо, чинний президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в пʼяти з шести ключових для результатів голосування штатів.

Варто зазначити, раніше Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.