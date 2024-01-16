Колишній президент США Дональд Трамп

Увечері 15 січня в американському штаті Айова відбулися перші праймеріз (передвиборах) республіканців, де представники партії обирали свого кандидата на президентські вибори. Дональд Трамп переміг з найбільшою перевагою в історії.

Про це пише Wall Street Journal.

Згідно з даними підрахунку майже всіх голосів, Дональд Трамп набрав 51%. За ним ішов губернатор Флориди Рон ДеСантіс з 21%. На третьому місці — колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі з 19%.

Далі Дональд Трамп змагатиметься на праймеріз у Нью-Гемпширі 23 січня, де він, як очікується, зіткнеться з сильнішим викликом і більшою кількістю незалежних виборців.

«Я справді вважаю, що настав час для всіх, для нашої країни, об’єднатися. Велика ніч буде в листопаді (президентські вибори — прим.), коли ми повернемо нашу країну», — сказав Дональд Трамп під час святкування перемоги в штаті Айова.

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в пʼяти з шести ключових для результатів голосування штатів.

Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.