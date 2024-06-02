Очільниця комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала призвати на службу 900 тисяч резервістів через загрозу з боку Росії.

ЇЇ слова передає німецька газета Spiegel.

За її словами, російський лідер Володимир Путін «готує свій народ до війни та налаштовує його проти Заходу».

«Росія виробляє лише зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображують Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають поводитися зі зброєю. Все це лякає», — сказала німецька політикиня.

Так, посадовиця закликала активізувати 900 тисяч своїх резервістів. Для початку, за словами Штрак-Ціммерманн, їх потрібно «зареєструвати», позаяк «Бундесвер не реєстрував солдатів, які вийшли у відставку, протягом десятиліть».

«Ми повинні усвідомити, що війна в Україні зачіпає нас безпосередньо. Якщо путін досягне успіху, він продовжить свої набіги», — резюмувала політикиня.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на полях міжнародної безпекової конференції «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі заявив, що Київ наразі має підтвердження від 106 країн світу щодо їхньої участі в Саміті миру у Швейцарії 15 червня, однак Росія усіляко намагається завадити його проведенню, а Китай відмовляє інші країни їхати на зустріч.