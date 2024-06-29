Кім Чен Ин / Фото з відкритих джерел

У Північній Кореї публічно стратили 22-річного чоловіка за перегляд і поширення південнокорейських фільмів та музики.

Про це йдеться в Звіті про права людини в Північній Кореї за 2024 рік, оприлюдненому Міністерством об'єднання Південної Кореї 27 червня, пише The Guardian.

Звіт створений на основі свідчень 649 громадян Північної Кореї, яким вдалося виїхати з країни.

Один зі вказаних у звіті випадків — це публічна страта молодого чоловіка з провінції Південний Хванхе, що сталася у 2022 році. Його покарали за те, що він прослухав 70 південнокорейських пісень, подивився три фільми і розповсюдив їх. Таким чином, його визнали порушником закону 2020 року, що забороняє «реакційну ідеологію і культуру».

Заборона K-pop — південнокорейської поп-музики — є частиною кампанії із «захисту» північних корейців від впливу західної культури. Така політика розпочалася за часів колишнього лідера країни Кім Чен Іра і посилилася за владарювання його сина Кім Чен Ина.

Серед інших прикладів контролю північнокорейської влади над запозиченими культурними звичками, приміром, носіння нареченими білих суконь та сонцезахисних окулярів або вживання алкоголю з келихів. Все це вважають південнокорейськими звичаями.

Вплив південнокорейської популярної культури на північнокорейське суспільство, на думку влади КНДР, може становити загрозу для місцевої ідеології, яка вимагає абсолютної лояльності до династії Кімів.

«Після перегляду корейських дорам багато молодих людей задаються питанням: «Чому ми повинні так жити?». Я думала, що краще помру, ніж житиму в Північній Кореї», — розповіла журналістам на брифінгу в Сеулі 20-річна дівчина, яка втекла з Північної Кореї.

Раніше, у Північній Кореї двом 16-річним хлопцям присудили 12 років каторжних робіт за те, що вони дивилися фільми та слухали музику з Південної Кореї. Показовий судовий процес над ними провели в присутності близько тисячі інших студентів.