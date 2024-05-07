Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної ради законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% наших промислових товарів», — зазначив Денис Шмигаль.
За його словами, Туреччина серед п’ятірки основних торговельних партнерів України, тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу.
Нагадаємо, що зранку 6 травня Туреччина закрила для руху протоку Босфор через аварію на одному з суден, у якого відмовило кермо.
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Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної ради законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% наших промислових товарів», — зазначив Денис Шмигаль.
За його словами, Туреччина серед п’ятірки основних торговельних партнерів України, тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу.
Нагадаємо, що зранку 6 травня Туреччина закрила для руху протоку Босфор через аварію на одному з суден, у якого відмовило кермо.