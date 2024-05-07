Фото з Telegram-каналу Дениса Шмигаля.

Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної ради законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% наших промислових товарів», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, Туреччина серед п’ятірки основних торговельних партнерів України, тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу.

Нагадаємо, що зранку 6 травня Туреччина закрила для руху протоку Босфор через аварію на одному з суден, у якого відмовило кермо.