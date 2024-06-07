Mirage 2000-5, ілюстративне фото

Україна найближчим часом може отримати винищувачі Mirage 2000-5 і пройти навчання зможуть 4 500 українських військових.

Про це під час інтервʼю на France 2 та TF1 заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Le Monde.

Україна та Франція започаткують нову співпрацю, яка включатиме передачу багатоцільових винищувачів Mirage 2000-5. Кількість невідома.

«Це французькі бойові літаки, які дозволять Україні захистити свою землю, свій повітряний простір», — наголосив Макрон.

З 7 червня стартує програма підготовки українських пілотів. Париж має на меті завершити їхнє навчання до кінця 2024 року. До того ж Франція навчатиме ще 4 500 українських солдатів, а також спорядить їх амуніцією та зброєю.

На запитання щодо можливої відправки військових інструкторів в Україну Емманюель Макрон відповів: «На цю тему не повинно бути табу».

«Українська земля суверенна. Йдеться не про те, щоб поїхати навчати в зону бойових дій. Але в той момент, коли перед Україною стоїть виклик, ми маємо відповісти на нього, як ми це робили щоразу», — додав французький президент.

За його словами, Франція хоче й надалі надавати допомогу Україні, щоб вона могла чинити опір Росії. Водночас Париж не зацікавлений в ескалації війни.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.