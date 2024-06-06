Президент США Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.

Про це сказав в інтерв’ю для ABC News.

«Їм (українцям, — прим.) дозволено використовувати американську зброю поблизу кордону, коли з того боку завдаються удари по конкретних цілях на території України. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль (близько 320 кілометри, — прим.) углиб Росії та не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю», — наголосив Джо Байден.

Водночас на запитання журналіста, чи зброю американського виробництва вже використовували в Росії після того, як він дав дозвіл на це, американський лідер не відповів.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Данія також підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.