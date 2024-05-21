Французькі самохідні артилерійські установки / Ілюстративне фото

Голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Зокрема, Жан-Луї Бурланже написав листа вищому керівництву Франції, в якому закликав відмовитися від «стриманості і прийняти рішення», повідомляє французьке видання Le Figaro.

Зазначається, що посадовець навів у приклад Велику Британію, яка дозволила українським військам використовувати свою зброю проти Російської Федерації.

«Здається, настав час. Право на самооборону виключає право на недоторканність території агресора», — наголосив французький політик.

При цьому він підкреслив, що ні Франція, ні інші західні партнери України не хочуть воювати з Росією. За його словами, йдеться не про втручання у війну, а про «зняття невиправданого табу».

Нагадаємо, Франція пообіцяла із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів. Також країна має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».

У жовтні 2023 року Франція отримала перші 2 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.

Раніше повідомлялося, що французький завод у Роанні планує цього року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.

Також три французькі оборонні компанії мають намір почати виробництво в Україні вже цього літа.