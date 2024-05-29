міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен / Фото: Фото: EPA

Країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, цитує Uusi Suomi.

За її словами, Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права.

«Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони», — наголосила Еліна Валтонен.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.