Девід Кемерон. Фото: independent.co.uk

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Reuters.

Девід Кемерон зазначив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях усередині Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це.

— Україна має на це право. Точно так само, як Росія завдає ударів по цілях усередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває необхідність у власному захисті, — сказав глава британського уряду.

Раніше повідомлялося, що Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно».