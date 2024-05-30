Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен / Фото: Getty Images

Данія підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.

Про це заявив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен перед засіданням Ради у закордонних справах ЄС.

За його словами, дозвіл на удари по Росії з озброєння Данії — це не нова позиція країни і є частиною допомоги. «Коротка відповідь — так», сказав він.

— Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах у данському парламенті, ми з самого початку ясно дали зрозуміти, що можлива атака військових об’єктів на території агресора є частиною самооборони, — наголосив Ларс Люкке Расмуссен.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.