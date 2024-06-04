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Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Про це він заявив в ефірі радіостанції Antenne Bayern, цитує DW.

«Як сказав президент США — йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків», — сказав Олаф Шольц.

Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю для завдання ударів по цілях на території РФ було ретельно продумано у співпраці з союзниками.

Німецький політик наголосив, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити «неправильні та несвоєчасні рішення».

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Данія також підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.