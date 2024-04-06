Міністерство закордонних справ Молдови «рішуче засудило» знайдені півдні країни поблизу кордону з Україною уламки бойового безпілотника РФ.
Про це МЗС Молдови написало у соцмережі Х.
«Ми рішуче засуджуємо повторне виявлення уламків військового безпілотника, використаного Росією під час атаки на Україну. Попередній інцидент стався лише два місяці тому», — йдеться у повідомленні.
У МЗС додали, що Молдова стоїть на боці України.
4 квітня на півдні Молдови, за 500 метрів від кордону з Україною біля села Етулія виявили уламки дрона «Герань-2».
Також 17 лютого у Молдові поблизу кордону з Україною знайшли нові фрагменти російського ударного безпілотника.
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Міністерство закордонних справ Молдови «рішуче засудило» знайдені півдні країни поблизу кордону з Україною уламки бойового безпілотника РФ.
Про це МЗС Молдови написало у соцмережі Х.
«Ми рішуче засуджуємо повторне виявлення уламків військового безпілотника, використаного Росією під час атаки на Україну. Попередній інцидент стався лише два місяці тому», — йдеться у повідомленні.
У МЗС додали, що Молдова стоїть на боці України.
4 квітня на півдні Молдови, за 500 метрів від кордону з Україною біля села Етулія виявили уламки дрона «Герань-2».
Також 17 лютого у Молдові поблизу кордону з Україною знайшли нові фрагменти російського ударного безпілотника.