Уламки безпілотника в Молдові. Фото: Прикордонна служба Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови «рішуче засудило» знайдені півдні країни поблизу кордону з Україною уламки бойового безпілотника РФ.

Про це МЗС Молдови написало у соцмережі Х.

«Ми рішуче засуджуємо повторне виявлення уламків військового безпілотника, використаного Росією під час атаки на Україну. Попередній інцидент стався лише два місяці тому», — йдеться у повідомленні.

Уламки безпілотника в Молдові. Фото: Прикордонна служба Молдови Уламки безпілотника в Молдові. Фото: Прикордонна служба Молдови

У МЗС додали, що Молдова стоїть на боці України.

4 квітня на півдні Молдови, за 500 метрів від кордону з Україною біля села Етулія виявили уламки дрона «Герань-2».

Також 17 лютого у Молдові поблизу кордону з Україною знайшли нові фрагменти російського ударного безпілотника.