Уламки російського «шахеда» на території Молдови. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

У суботу, 17 лютого, у Молдові поблизу кордону з Україною знайшли нові фрагменти російського ударного безпілотника.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

Уламки російського «шахеда» на території Молдови/ Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova Уламки російського «шахеда» на території Молдови Фото:Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Зазначається, що фрагменти безпілотника виявили за 5 кілометрів поблизу селиша Молдови близько 16:40. Вказано, що виявлені фрагменти, ймовірно, є уламками безпілотника типу «Герань-2»

«Наразі влада вживає всіх необхідних заходів для підтримання порядку, спокою та громадської безпеки. Небезпеки для громади немає», — додали у прикордонній поліції Молдови.

Нагадаємо, у вересні 2023 року фрагменти ракети знайшли в озері біля села Фарладан Каушанського району Молдови. Мешканці села помітили в озері деякі компоненти, які могли походити від ракети, що, можливо, впала в цій місцевості. Влада підтвердила, що уламки походять з повітряної ракети.

До того ж, 11 лютого, після нічної атаки РФ на Україну в Молдові неподалік від кордону виявили уламки «Шахеда».