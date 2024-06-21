США дозволили Україні використовувати їхню зброю на кордоні з РФ / Ілюстративне фото

Сполучені Штати заявили, що Україна може застосовувати їхню зброю для ударів по російських силах, які обстрілюють українські війська в будь-якій точці кордону з РФ, а не лише на російській території поблизу Харківської області.

Про це сказав речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє Reuters.

«Здатність відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу — ось на що спрямована ця політика... оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США», — заявив Патрік Райдер.

Він додав, що це самозахист, тому «цілком логічно», що Україна може використовувати американську зброю для ураження військ РФ по той бік кордону.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві чи Кремлю.

Згодом чиновники пояснили, що рішення Байдена стосується лише цілей усередині Росії поблизу кордону зі східною Харківською областю України.

Водночас на запитання журналіста, чи зброю американського виробництва вже використовували в Росії після того, як він дав дозвіл на це, американський лідер не відповів.