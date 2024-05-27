Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії / Фото опублікував Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 27 травня прибув із офіційним візитом до Іспанії.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Володимир Зеленський у телеграм-каналі зазначив, що він прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом.

«Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових. Попереду в нас два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати. Також буду прийнятий Його Величністю Королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Іспанія збирається виділити Україні пакет військової допомоги вартістю 1,129 мільярда євро. Про передачу допомоги оголосять під час візиту президента України Володимира Зеленського в Мадрид.