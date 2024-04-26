Владислав Куценко під час подорожі у США. Фото: Запорізька облрада

Спеціальна антикорупційна прокуратура заявила, що заступника голови Запорізької облради, якого у лютому вони викрили на наданні понад 650 тисяч гривень хабара, відсторонили від посади.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби САП.

Зазначається, що 25 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відсторонив від займаної посади заступника голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом облради).

За повідомленням спецпрокуратури, його викрили спільно з іншими особами на наданні понад 650 тисяч гривень хабара директору медзакладу за сприяння в перемозі наперед визначених підприємців при здійсненні медичних закупівель, а також за вчинення інших фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.

Строк відсторонення – 1 місяць.

«Слідством задокументовано 4 епізоди протиправної діяльності заступника голови Запорізької облради, його помічника та депутата вказаної ради, а саме 4 передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тисяч гривень. Дії підозрюваних кваліфіковані за частиною 4 статті 369 КК України. Досудове розслідування триває», — йдеться у повідомленні.

Примітка: Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Мова йде про Владилава Куценка. До роботи на посаді заступника голови облради він працював прокурором у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці заявили, що викрили голову райсуду та його посередника на хабарі у 2 тисячі 500 доларів.