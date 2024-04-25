Голову райсуду на Дніпропетровщині викрили на хабарі. Фото: Національна поліція України

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили голову райсуду та його посередника на хабарі у 2 500 доларів.

Про це у четвер, 25 квітня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідства, голова суду вимагав хабар через посередника за те, що зніме арешт з майна, яке вилучили у межах кримінального провадження. Голова райсуду встиг оголосити рішення та отримати обіцяні кошти.

Поліція задокументувала отримання спільниками коштів та винесення рішення на користь власника майна. За місцями роботи та мешкання підозрюваних провели обшуки. Слідчі вилучили гроші, отримані як хабар.

Голову райсуду на Дніпропетровщині спіймали на хабарі, фото: Національної поліції України Голову райсуду на Дніпропетровщині спіймали на хабарі, фото: Національної поліції України Голову райсуду на Дніпропетровщині спіймали на хабарі, фото: Національної поліції України

За даними Центру протидії корупції, затриманий – голова Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області Сергій Бурхан. Він обіймав посаду голови райсуду з 2007 року.

«Рік тому новим головою суду стала суддя Тетяна Петрюк. Втім, вже за три дні обрали нового голову, яким знову став Бурхан. Схоже, таким чином обходили заборону очолювати суд три строки поспіль», – йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Наразі чоловіків мають повідомити про підозру. Кримінальне провадження розслідується за статтею 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 січня слідчий суддя ВАКС заарештував суддю одного з районних судів Одещини, якого викрили на одержанні хабаря за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації.

Також правоохоронці викрили групу суддів Київського апеляційного суду, які отримали 35 тисяч доларів неправомірної вигоди за зняття арешту з майна.