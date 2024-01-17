У вівторок 16 січня слідчий суддя ВАКС заарештував суддю одного з районних судів Одещини, якого викрили на одержанні хабаря за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Суддю взяли під варту з правом виходу з-під нею при внесенні 1 мільйона 59 тисяч 800 гривень застави.

Строк дії запобіжного заходу — до 15 березня 2024 року.

Що трапилося

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів США за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місце проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон.

«Під час досудового розслідування встановлені факти винесення у 2022-2023 роках понад 1000 рішень по вказаній категорії справ у цьому суді. Крім того, з’ясувалось, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ», — додали у САП.

На сьогодні досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу суддів Київського апеляційного суду, які отримали 35 тисяч доларів неправомірної вигоди за зняття арешту з майна.

Для одного із чотирьох раніше затриманих суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють у корупції, обрали запобіжний захід у вигляді застави в 4 мільйони гривень. Також підозрюваний має носити електронний засіб контролю.