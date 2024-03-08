Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський / Фото: ОП

В Офісі Президента розповіли деталі візиту Володимира Зеленського до Туреччини, на якому планується зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

«Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою», — йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що під час візиту увага буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері.

«Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній», — зазначили в Офісі Президента.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилося з Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини про продовження лібералізації вантажних перевезень.