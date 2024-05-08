Журналістам відкрили допуск до Верховної Ради / Фото: ВР

Представникам ЗМІ відкрили доступ до приміщення Верховної Ради — відповідне розпорядження про акредитацію медіа при ВР на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

«Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це — спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтерв’ю, трансляції засідань тощо», — повідомили в пресслужбі Ради.

Повідомляється, що 7 травня Стефанчук та керівник Апарату ВР В’ячеслав Штучний провели зустріч із журналістами, де розповіли про особливості роботи у прес-центрі, зокрема про необхідність спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

У ВР підкреслили, що одночасно у прес-центрі може перебувати не більше 30 представників медіа.

Це обумовлене безпековими вимогами і кількістю місць у найпростішому укритті будівлі парламенту.

Нагадаємо, у лютому цього року голова парламентської фракції «Слуга народу», миколаївець Давид Арахамія виступив проти, аби дати можливість журналістам знаходитись на засіданнях Верховної Ради.

При цьому, на початку лютого «Детектор медіа» опублікував спільну заяву правозахисників, медіа та журналістів, в якій йдеться про те, що відсутність доступу ЗМІ до Верховної Ради шкодить демократії.

Як відомо, доступ до пленарних засідань, кулуарів, комітетів Верховної Ради ЗМІ обмежили з 2022 року.