Протягом 2023 року на території Миколаївської області Управління регіонального відділення Фонду держмайна України забезпечило приватизацію 8 обʼєктів державної власності.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях Олег Сокол, повідомляють «НикВести».

Завдяки цьому, надходження до бюджету склали 14 мільйонів 122 тисячі гривень, що у три рази перевищує рівень надходжень від приватизації держмайна у довоєнному 2021 році.

— Слід зазначити, що у 2022 році у звʼязку з військовою агресією роботи з приватизації державного майна Миколаївської області не проводилися, — сказав Олег Сокол.

Так, найбільшим обʼєктом, який забезпечив надходження до бюджету вважається база відпочинку «Перлина» у селищі Рибаківка. Її вдалося приватизувати за 6 мільйонів 260 тисяч гривень, що в 3,2 рази більше ніж її стартова ціна на аукціоні.

Другим значущим об’єктом Олег Сокол назвав комплекс будівель у Вознесенську, який на аукціоні продали за 2 мільйона 251 тисячу гривень, а це у 8,5 разів перевищує стартову ціну об’єкта.

Нагадаємо, Миколаївська обласна рада включила у перелік об’єктів приватизації будівлю колишньої дитячої інфекційної лікарні.

Так, на місці колишньої обласної дитячої інфекційної лікарні у Миколаєві може з’явитися приватний медзаклад. Заступник голови облрадиАнтон Табунщик нагадав, що будівля не використовується з 2019 року і є аварійною. Віддати її на приватизацію вирішили, оскільки з’явився потенційний інвестор.