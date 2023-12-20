Управління регіонального відділення Фонду держмайна України планує виставити на аукціон будівлю «Будинку культури портовиків» у Миколаєві. Однак це відбудеться за умови, що Миколаїв виключать з переліку територій, які наближені дно зони бойових дій.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях Олег Сокол, повідомляють «НикВести».

— На сьогодні Миколаїв входить в зону наближену до зони бойових дій і дата завершення цього постановою не визначена. Як тільки буде визначена ця дата, обʼєкт буде запропонований до продажу, — зазначив він.

Фото видання «‎0512»‎

За словами Олега Сокола, ще до повномасштабної війни було декілька невдалих спроб приватизувати даний обʼєкт державної власності. Однак усі угоди були зірвані.

— По цьому обʼєкту дуже складна історія. Першочергово, обʼєкт був знаний в оренду, не вдало, орендар не доглянув за обʼєктом. Тоді він був виставлений на продаж, пропонувався до продажу декілька разів, але знаходилися ділки, які користуючись тим, що стартова ціна обʼєкта була не велика, приймали участь в аукціоні, ганяли ціни до нерозумних, а після цього не підписували договір, — сказав Олег Сокол.

Попри це переможці аукціону щоразу сплачували гарантійний внесок, який становить 10% від початкової вартості обʼєкта. Таким чином регіональне відділення ФДМУ зібрало суму, що перевищила вартість обʼєкту, яка на той момент складала 50 тисяч гривень.

Назвати балансовартість, яка буде втановлена для майбутнього продажу будівлі Олег Сокол не зміг. Однак він зазначив, що ціна буде в декілька разів перевищувати суму, за яку обʼєкт намагалися продати у 2020-2021 роках, оскільки під час оренди все ж проводилися роботи з поліпшення стану будівлі.

— На сьогодні ми поки не можемо сказати, якою буде вартість, але я вважаю, що вона буде не дуже велика. На сьогодні ми вважаємо, що стартова вартість буде в декілька разів більшою ніж та, за яку ми починали продавати в 2020-2021 роках, — сказав він.

Нагадаємо, лише 11 квітня поточного року будівлю «Будинку культури портовиків» вдалося повернути у державну власність, у звʼязку з тим, що орендар не виконував своїх обов’язків щодо забезпечення належного утримання приміщення та не сплачував орендну плату з 2019 року.