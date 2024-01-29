Школа №48 після російського обстрілу

Благодійний фонд Sweetanok розробить архітектурний концепт відновлення зруйнованої російським обстрілом школи №48 у Корабельному районі Миколаєва.

Про це у коментарі «НикВести» розповів головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

— Це фонд в Америці, який збирає кошти донатами. Зараз вони зібрали гроші на стадію напрацювання першого архітектурного концепту. Тому що коли ми кажемо, що там буде нова школа, то ви бачите там щось одне, а я бачу щось інше. Фактично, щоб збудувати таке бачення, оцінити вартість та проєктування – потрібно розробити такий архітектурний концепт, – сказав Євген Поляков.

Над розробкою архітектурного концепту школи впродовж трьох місяців, починаючи з 1 лютого 2024 року, працюватиме архітекторка Анна Кирій.

— Розробимо такий концепт і будемо доопрацьовувати. Після цього ми зможемо відкрити тендерну процедуру для пошуку того, хто зробить вже робочий проєкт. Фонд Sweetanok по такому тендеру буде сплачувати гроші на проєктування, – сказав Євген Поляков.

Школа №48 після російського обстрілу

Водночас, каже він, фонд Sweetanok також збиратиме кошти на співфінансування відбудови навчального закладу. Передбачається, що школа прийматиме близько 1300 дітей.

— Відновлення цієї школи повинно відбуватися. Тому що окрім 48 школи там ще зруйновано 49 школу й, фактично, у тій частині міста освітні заклади відсутні. Там планується молодша та середня школа загальною кількістю близько 1300 дітей. Коли ми кажемо про реконструкцію цієї школи, то це фактично буде нова сучасна школа, яких у Миколаєві немає. Сподіваємось збудувати школу, якої на півдні України немає, – додав головний архітектор.

Раніше повідомлялось, що на час війни законсервують вцілілу частину будівлі школи №48 в Корабельному районі Миколаєва, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ. Фахівці управління з надзвичайних ситуацій планують обрушити одну стіну школи, яка є аварійною і небезпечною.