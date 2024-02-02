Комітет Ради з фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні підтримав законопроєкт №10380, який стосується розмитнення автомобілів через «Дію».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Після ухвалення законопроєкту українці зможуть подати декларацію для розмитнення автомобіля в застосунку чи на порталі «Дія».
За словами Михайла Федорова, це важливий антикорупційний закон. Каже, що цифровізація зробить процес розмитнення прозорим і швидким й унеможливить корупційні схеми на митниці.
«Основне — він прибирає людський фактор із процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори», — зазначив міністр.
Михайло Федоров висловив сподівання, що парламентарі в першому читанні ухвалять позитивне рішення щодо цієї ініціативи.
Нагадаємо, за рік після скасування пільг за розмитнення транспортних засобів в Україну ввезли 255 798 автівок.
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Комітет Ради з фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні підтримав законопроєкт №10380, який стосується розмитнення автомобілів через «Дію».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Після ухвалення законопроєкту українці зможуть подати декларацію для розмитнення автомобіля в застосунку чи на порталі «Дія».
За словами Михайла Федорова, це важливий антикорупційний закон. Каже, що цифровізація зробить процес розмитнення прозорим і швидким й унеможливить корупційні схеми на митниці.
«Основне — він прибирає людський фактор із процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори», — зазначив міністр.
Михайло Федоров висловив сподівання, що парламентарі в першому читанні ухвалять позитивне рішення щодо цієї ініціативи.
Нагадаємо, за рік після скасування пільг за розмитнення транспортних засобів в Україну ввезли 255 798 автівок.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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