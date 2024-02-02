Профільний комітет схвалив законопроєкт про розмитнення авто в «Дії»

Комітет Ради з фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні підтримав законопроєкт №10380, який стосується розмитнення автомобілів через «Дію».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Після ухвалення законопроєкту українці зможуть подати декларацію для розмитнення автомобіля в застосунку чи на порталі «Дія».

За словами Михайла Федорова, це важливий антикорупційний закон. Каже, що цифровізація зробить процес розмитнення прозорим і швидким й унеможливить корупційні схеми на митниці.

«Основне — він прибирає людський фактор із процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори», — зазначив міністр.

Михайло Федоров висловив сподівання, що парламентарі в першому читанні ухвалять позитивне рішення щодо цієї ініціативи.

Нагадаємо, за рік після скасування пільг за розмитнення транспортних засобів в Україну ввезли 255 798 автівок.