Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва шукає компанію, яка за 5,3 мільйонів гривень відремонтує багатоповерхівку за адресою Набережна, 27, яка тричі постраждала внаслідок російських обстрілів.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro.

В коментарі «НикВести» мешканці будинку розповіли, що живуть у розбитому будинку вже більше двох років.

— 24 березня 2022 року, коли був удар по готелю «Інгул», у нас вибуховою хвилею пошкодило середній підʼїзд. З того моменту його не ремонтували. Дах у нас постраждав від удару 27 квітня 2023 року, його зашили плівкою. Потім ще раз був удар 20 липня 2023 року, його знову зашили плівкою, — розповіла жителька багатоповерхівки Наталія Бабкова.

Пошкоджений російськими ударами будинок на Набережній, 17 у Миколаєві. Фото місцевої мешканки Наталії Бабкової Пошкоджений російськими ударами будинок на Набережній, 17 у Миколаєві. Фото місцевої мешканки Наталії Бабкової

Жінка каже, що під час сильних дощів дах будинку протікає, через що страждають квартири на верхніх поверхах. Також через відсутність покрівлі взимку в квартирах було дуже холодно.

— Я на 5 поверсі, дах тече, у мене натяжна стеля і довелося зняти люстри. В середньому підʼїзді де димохід, сусіди з 5 поверху кажуть, що кухню, коли був сильний дощ, просто залило. Оскільки даху немає, на 5 поверсі взимку було дуже холодно, — розповіла жінка.

Так сьогодні виглядає підʼїзд пошкодженого будинку. Фото Наталії Бабкової Фото квартири після російського удару. Фото Наталії Бабкової

У виплатах за програмою «єВідновлення» жителям будинку відмовляють. Оскільки, як зазначають в уряді, власники постраждалих квартир не можуть отримати кошти поки в будинку не відремонтовано місця загального користування, в даному випадку під’їзди.

— Хтось вже собі самостійно робить ремонти, хтось не має такої можливості. А підʼїзди жахливі, забиті фанерою. По дому не робили нічого окрім того, що данська компанія поставила вікна та двері у деяких квартирах, але не усім, — розповіла Наталія Бабкова.

Зруйновані балкони після удару РФ. Фото Наталії Бабкової Зруйновані балкони після удару РФ. Фото Наталії Бабкової

16 серпня ДЖКГ оголосив тендер по відновленню будівлі. Роботи оцінили у 5 мільйонів 393 тисячі 458 гривень.

Переможець тендеру має завершити ремонт будинку до 31 травня 2025 року. Однак, враховуючи наближення зимового періоду, першочергово підрядник повинен буде відновити покрівлю.

Загалом, підрядник повинен буде відновити дах, вставити нові вікна та вхідні двері, відновити окремі ділянки внутрішніх стін і закласти тріщини. Також планується ремонт пошкоджених балконів, включно з укріпленням балконних плит, і встановлення пандусів при вході в під'їзди.

Нагадаємо, у 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень. У 2023 році на відновлення пошкоджених багатоповерхівок з бюджету виділили 40 мільйонів гривень.

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Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».