Пошкоджена внаслідок обстрілу 20 липня 2023 року памʼятка архітектури у Миколаєві. Фото «НикВести»

Відділ охорони культурної спадщини Миколаєва сподівається отримати грант для проведення протиаварійних та консерваційних робіт на памʼятці архітектури місцевого значення за адресою вулиця Адміральська, 41, де розміщувався центр народної творчості.

Про це в коментарі «НикВести» розповіла начальниця відділу Світлана Гладун.

Зазначимо, що у 2022 році будівлю, відому також як будинок Менкіні, внесли до державного реєстру памʼяток архітектури. Яке відомо, за радянських часів знаходився будинок піонерів, де почав свій творчий шлях поет-пісенник, автор гімну Москви Марк Лисянський. З початку повномасштабної війни будівля декілька разів була пошкоджена вибуховою хвилею внаслідок російських ударів. Зокрема, 20 липня під час російської ракетної атаки по житловому будинку у Миколаєві, памʼятка зазнала найбільших руйнувань.

— Вона є цінністю як пам'ятка, бо там не настільки зовнішні, скільки внутрішні оздоблення, які притаманні для житлових будинків прибуткового типу кінця 19-го, початку 20-го століття, — сказала Світлана Гладун.

Протиаварійні роботи будівлі оцінюють приблизно у 13 мільйонів гривень. Фото «НикВести» Протиаварійні роботи будівлі оцінюють приблизно у 13 мільйонів гривень. Фото «НикВести»

За її словами, наразі не йде мова про відновлення будинку. Першочергово необхідно провести протиаварійні роботи та «законсервувати» будівлю, аби не допустити подальших руйнувань та погіршення стану памʼятки. На це сьогодні необхідно орієнтовно 13-14 мільйонів гривень.

Назвати суму, яка потрібна для повної реставрації історичної памʼятки поки не можуть, оскільки повноцінне технічне обстеження будівлі не проводили. Натомість відділ охорони культурної спадщини провів мінімальне обстеження памʼятки своїми силами.

— Все законодавство направлено на збереження цього об'єкту як пам'ятки. Ми зробили попередній акт технічного обстеження, перед тим, як писати і давати заявку на грант. Виявилося, що стан будівлі критичний, наближений до аварійного, але для того, щоб з'ясувати, які протиаварійні роботи треба провести, в першу чергу провести протиаварійних і консерваційні роботи. А потім все інше, — зазначила Світлана Гладун.

Так сьогодні виглядає пошкоджена памʼятка архітектури у Миколаєві. Фото «НикВести» Так сьогодні виглядає пошкоджена памʼятка архітектури у Миколаєві. Фото «НикВести»

Відділ охорони культурної спадщини подав заявку на отримання гранту від Всесвітнього фонду памʼяток. Однак, за словами начальниці відділу, там поставили умову — провести геодезичні дослідження на обʼєкті. Наразі на такі роботи коштів у місцевому бюджеті Миколаєва немає.

— Управління капітального будівництва міськради дало добро і пообіцяло, що при додатковому фінансуванні зможуть зробити ці роботи. Лише після цього ми можемо продовжити співпрацювати з World Monuments Fund, — сказала Світлана Гладун.

За її словами, для проведення таких досліджень сьогодні необхідно близько 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, у 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень. У 2023 році на відновлення пошкоджених багатоповерхівок з бюджету виділили 40 мільйонів гривень.

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Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».