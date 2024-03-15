Хмельницька АЕС. Фото: uatom

Після того, як на Хмельницькій АЕС будуть добудовані два блоки та встановлені два нові реактори АP1000, ця атомна електростанція буде найбільшою у Європі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

— Ми плануємо поновити роботи на третьому та четвертому реакторах. Ми вже там будували раніше, і мова зараз про добудову. По третьому блоку будівельна готовність дуже висока. Ми ведемо перемовини з нашими болгарськими партнерами про отримання відповідних корпусів реакторів. Думаю, що зможемо цей третій блок дуже швидко приєднати до системи, — сказав міністр.

За його словами, щодо п’ятого та шостого блоків ідеться про нову технологію — реактори АP1000 американської компанії Westinghouse.

— Ми вже уклали відповідний договір, вже є устаткування першого контуру, і ми плануємо починати будівництво. Треба пройти законодавчі процедури для того, щоб ми могли це робити, — зазначив він.

Він додав, що вже напрацьовано урядовий законопроєкт. Наразі найбільшою атомною станцією в Європі є Запорізька.

— Коли добудуємо ці блоки, то Хмельницька атомна електростанція стане найбільшою в Європі. Зараз такою станцією є ЗАЕС, але ми не знаємо, в якому стані отримаємо її назад і скільки грошей треба буде на її відновлення, — заявив міністр.

За його словами, по третьому блоку на ХАЕС висока будівельна готовність: «Якщо уявити, що от завтра ми отримали корпус на майданчик, то десь два з половиною роки — і реактор буде в мережі».

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.