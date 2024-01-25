Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.
Про це розповів Reuters міністр енергетики Герман Галущенко.
Два блоки, які включають реактори та відповідне оснащення, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника Westinghouse.
Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС.
— Думаю, що влітку-восени. Нам потрібні корпуси. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки, — сказав Герман Галущенко.
Будівництво 3-го і 4-го реакторів Хмельницького почалося в 1980-х роках, але було заморожено. З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори — по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.
Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.
Рік тому Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030 - 2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.
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Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.
Про це розповів Reuters міністр енергетики Герман Галущенко.
Два блоки, які включають реактори та відповідне оснащення, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника Westinghouse.
Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС.
— Думаю, що влітку-восени. Нам потрібні корпуси. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки, — сказав Герман Галущенко.
Будівництво 3-го і 4-го реакторів Хмельницького почалося в 1980-х роках, але було заморожено. З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори — по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.
Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.
Рік тому Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030 - 2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|