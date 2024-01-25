Хмельницька АЕС. ФОто: uatom

Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.

Про це розповів Reuters міністр енергетики Герман Галущенко.

Два блоки, які включають реактори та відповідне оснащення, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника Westinghouse.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС.

— Думаю, що влітку-восени. Нам потрібні корпуси. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки, — сказав Герман Галущенко.

Будівництво 3-го і 4-го реакторів Хмельницького почалося в 1980-х роках, але було заморожено. З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори — по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.

Рік тому Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030 - 2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.