Команда сайту «НикВести» долучилася до мережі «Вікно Відновлення» за результатами open call, у якому взяли участь більш ніж 130 учасників.
Об'єднання «Вікно Відновлення» (UA Recovery Window MediaNetwork) розпочало роботу в січні 2024 року як ініціатива семи незалежних організацій-співзасновників. Регіональні та всеукраїнські медіа, аналітичні центри об’єдналися для моніторингу і прозорого висвітлення всіх аспектів відбудови України.
Відтепер «Вікно Відновлення» — це мережа з понад 70-ти незалежних медіа, громадських організацій та аналітичних центрів.
«Вікно Відновлення» ставить собі за мету:
Як учасники мережі ми створимо низку актуальних матеріалів на тему відбудови, а крім того матимемо доступ до навчальних можливостей об’єднання та кроссекторальних експертів й аналітики.
Усі матеріали мережі будуть доступні на окремому сайті-агрегаторі, що дозволить розширити коло наших читачів. Крім того, «Вікно Відновлення» допомагатиме в дистрибуції матеріалів на тему відбудови у соціальних мережах.
Підписуйтеся на «Вікно Відновлення» у Facebook, Instagram та Telegram.
Завдання «Вікна Відновлення» — якісно й прозоро розповідати про відновлення усіх постраждалих регіонів на єдиній платформі, спільно адвокатувати необхідні зміни. «НикВести» охоче доєднується до цієї роботи.
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Команда сайту «НикВести» долучилася до мережі «Вікно Відновлення» за результатами open call, у якому взяли участь більш ніж 130 учасників.
Об'єднання «Вікно Відновлення» (UA Recovery Window MediaNetwork) розпочало роботу в січні 2024 року як ініціатива семи незалежних організацій-співзасновників. Регіональні та всеукраїнські медіа, аналітичні центри об’єдналися для моніторингу і прозорого висвітлення всіх аспектів відбудови України.
Відтепер «Вікно Відновлення» — це мережа з понад 70-ти незалежних медіа, громадських організацій та аналітичних центрів.
«Вікно Відновлення» ставить собі за мету:
Як учасники мережі ми створимо низку актуальних матеріалів на тему відбудови, а крім того матимемо доступ до навчальних можливостей об’єднання та кроссекторальних експертів й аналітики.
Усі матеріали мережі будуть доступні на окремому сайті-агрегаторі, що дозволить розширити коло наших читачів. Крім того, «Вікно Відновлення» допомагатиме в дистрибуції матеріалів на тему відбудови у соціальних мережах.
Підписуйтеся на «Вікно Відновлення» у Facebook, Instagram та Telegram.
Завдання «Вікна Відновлення» — якісно й прозоро розповідати про відновлення усіх постраждалих регіонів на єдиній платформі, спільно адвокатувати необхідні зміни. «НикВести» охоче доєднується до цієї роботи.