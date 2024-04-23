Команда сайту «НикВести» долучилася до мережі «Вікно Відновлення» за результатами open call, у якому взяли участь більш ніж 130 учасників.

Об'єднання «Вікно Відновлення» (UA Recovery Window MediaNetwork) розпочало роботу в січні 2024 року як ініціатива семи незалежних організацій-співзасновників. Регіональні та всеукраїнські медіа, аналітичні центри об’єдналися для моніторингу і прозорого висвітлення всіх аспектів відбудови України.

Відтепер «Вікно Відновлення» — це мережа з понад 70-ти незалежних медіа, громадських організацій та аналітичних центрів.

«Вікно Відновлення» ставить собі за мету:

Мережувати журналістів, експертів, лідерів громад. Створювати синергію для якісних змін.

Контролювати процеси. Викривати корупцію, аналізувати витрати, проводити розслідування.

Пояснювати складне просто. Проводити дослідження та перетворювати експертні знання на зрозумілий план дій.

Розповідати локальні історії, підсвічувати проблеми як окремих людей, так і цілих регіонів.

Посилювати дискурс відновлення. Підкреслювати важливість потужних змін. Надавати можливості для людей та організацій, які їх створюють.

Як учасники мережі ми створимо низку актуальних матеріалів на тему відбудови, а крім того матимемо доступ до навчальних можливостей об’єднання та кроссекторальних експертів й аналітики.

Усі матеріали мережі будуть доступні на окремому сайті-агрегаторі, що дозволить розширити коло наших читачів. Крім того, «Вікно Відновлення» допомагатиме в дистрибуції матеріалів на тему відбудови у соціальних мережах.

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Завдання «Вікна Відновлення» — якісно й прозоро розповідати про відновлення усіх постраждалих регіонів на єдиній платформі, спільно адвокатувати необхідні зміни. «НикВести» охоче доєднується до цієї роботи.