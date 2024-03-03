Табличка «укриття». Фото: «НикВести»

Управління житлово-комунального господарства Вознесенської міськради оголосило тендер на ремонт підвалу будинку культури, у якому збираються облаштувати тимчасове укриття з ліжками та іншими меблями.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Роботи оцінили у 5 мільйонів 544 тисячі 610 гривень. Виконати ремонт переможець торгів має до 31 грудня наступного року.

Підрядник повинен виконати демонтажні роботи, провести у підвал водопостачання та каналізацію, відновити електрику та встановити потужний електричний конвектор для опалення приміщення, облаштувати вентиляцію та пожежну сигналізацію, встановити сантехніку, провести підключення до Інтернету.

Крім того, він повинен встановити в укритті чотиримісні та восьмимісні ліжка, стелажі, столи, стільчики, лавки та інші меблі.

Раніше Вознесенська окружна прокуратура звернулася до суду, аби змусити приватне підприємство відремонтувати два протирадіаційні укриття.

Нагадаємо, що в освітніх закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання. Журналістам показали стан та готовність двох таких укриттів в ліцеї та гімназії Миколаєва. Також 25 жовтня міська влада показала, як за донорські кошти були облаштовані два нових укриття в одному з ліцеїв Корабельного району Миколаєва.

Крім того, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.

Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.