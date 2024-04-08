Уряд просять створити зоополіцію в структурі Нацполу. Фото для ілюстрації

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом створити в структурі Національної поліції підрозділ Зоополіції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.Тепер її розгляне Кабінет Міністрів.

Про це йдеться на сайті уряду.

Авторка петиції — президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова наголосила, що з року в рік стаються нові випадки жорстокого поводження з тваринами, а поліція в більшості випадків «не володіє достатнім рівнем знань» або просто не діє, «бо не вважає тварин вартими своєї уваги».

«Ми просимо Кабінет Міністрів доручити Міністерству внутрішніх справ України створити в структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції, та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями», — йдеться в тексті петиції.

За словами авторки, представники Нацполіції інколи взагалі не реагують на випадки жорстокого поводження з тваринами, не знають законодавчих норм поводження з тваринами, не можуть розмежувати адміністративне та кримінальне правопорушення, а часто просто не виїжджають на виклик.

Підписанти відзначили, що, оскільки Нацполіція зайнята тисячами інших справ, необхідно створити спеціалізований підрозділ зоополіції в її структурі, уповноважені представники якого володітимуть спеціальними знаннями у сфері поводження з тваринами.

На думку авторки петиції, такий підрозділ міг би складати адмінпротоколи про жорстоке поводження з тваринами, відкривати кримінальне провадження за відповідною статтею та проводити досудове розслідування, тимчасово вилучати тварин, а також стежити за дотриманням власниками тварин правил їхнього утримання.

Менш як за два дні петиція набрала необхідні 25 000 голосів. Тепер уряд розгляне її і дасть відповідь.

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що в Южноукраїнську на Миколаївщині невідомі масово отруюють безпритульних тварин в одному із районів міста.