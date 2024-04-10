Нерухомість в Іспанії. Фото: tranio

Іспанія відмовиться від програми «золотих віз», що давала право на проживання іноземцям, які вкладають великі інвестиції в нерухомість в країні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише Reuters.

За словами Педро Санчеса, скасування програми допоможе зробити доступ до недорогого житла «правом, а не спекулятивним бізнесом».

Програма надає спеціальний дозвіл громадянам країн, що не входять до ЄС, які купляють іспанську нерухомість за щонайменше 500 тисяч євро без іпотеки. Дозвіл дозволяє їм жити і працювати в країні протягом трьох років.

— Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз пов’язані з інвестиціями в нерухомість у великих містах, які стикаються з дуже напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже живе, працює і платить податки, — сказав Педро Санчес.

Він додав, що уряд розпочне процес ліквідації цієї схеми на щотижневому засіданні уряду у вівторок після вивчення звіту, представленого Міністерством житлово-комунального господарства.

Також сусідня Португалія нещодавно переглянула свою схему «золотих віз» і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати посвідку на проживання, як і раніше, можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.

Європейська комісія вже давно закликає припинити всі подібні програми через ризики для безпеки.

Нагадаємо, влітку минулого року уряд Італії призупинив участь громадян Росії та Білорусі в програмі Investor Visa for Italy в липні 2023 року — через понад рік після того, як Європейська комісія рекомендувала скасувати «золоті візи» для росіян і білорусів через агресію проти України.