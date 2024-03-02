Засідання сесії у Южноукраїнську, фото: офіційний сайт громади

Депутати Южноукраїнської міської ради присвоїли десяти полеглим українським військовослужбовцям звання «Почесний громадянин міста».

Рішення було прийняте в ході сесії 29 лютого, пишуть «НикВести».

— З метою вшанування памʼяті мешканців Южноукраїнської міської територіальної громади, які виявили мужність і відвагу при захисті Вітчизни, правопорядку, порятунку людей, виконанні громадського і службового обовʼязку, — йдеться у затвердженому документі рішення сесії.

Список бійців, яким присвоїли звання:

Заренко Антон;

Крючков Віталій;

Литвин Олександр;

Мельниченко Сергій;

Павленко Володимир;

Помінов Володимир:

Спринський Михайло;

Стовбур Володимир;

Стоянов Давид;

Хрипун Олександр.

За дане рішення проголосували 27 депутатів одноголосно.

«Почесний громадянин» міста Южноукраїнськ

Як відомо, у квітні 2023 року депутатів Южноукраїнська закликали внести зміни до положення про звання «Почесний громадянин міста», щоб його могли присвоювати полеглим захисникам.

Реагуючи на це, нардеп Артем Чорноморов висловив думку, що даний статус треба надавати шляхом голосування жителів громади.

Пізніше місцева жителька Южноукраїнську заявила, що у міській раді приховують інформацію про надання звання «Почесного громадянина». Катерина Максимова повідомила, що направила офіційний запит на Южноукраїнську міську раду з проханням надати інформацію про кандидатів, на отримала відповідь, що це інформація «з обмеженим доступом».

Варто нагадати також, що звання «Почесного громадянина» було призначено місцевому судді Олександру Савіну, якого раніше його звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані.. В серпні 2023 року жителі Южноукраїнську створили петицію щодо перевірки присвоєння звання.