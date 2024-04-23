Британія опублікувала листи альпініста, який загинув при спробі підкорити Еверест у 1924 році / Фото: Herald Sun/EPA

Через 100 років після фатальної спроби сходження на вершину Евересту стали доступними оцифровані копії листів британського альпініста Джорджа Малорі. Чоловік зник у 1924 році під час спроби вперше підкорити вершину Евересту.

Серед листувань, які стали доступними, історії про досвід Першої світової війни, особисті переживання, висловлені в листах до дружини Рут, та описи подорожі до США, інформує The Guardian.

«При їхньому перегляді найбільш захопливим, на мою думку, є те, що ви маєте прямий звʼязок із листом, із людиною. Ви немов би чуєте їхні (авторів листів) голоси», — говорить архіваріус Коледжу Магдалени в Кембриджі Кеті Грін.

У своїх листах чоловік розповідав про те, як став свідком загибелі двох молодих людей під час битви в Першій світовій, давав настанови дружині Рут щодо освіти дочки, описував потяг до яблук і те, що «почувався свинею» після відмови узяти з собою грілку.

У листі, написаному під час британської розвідувальної експедиції на гору Еверест у 1921 році, Мелорі описував враженні від сходження.

«Моя дорога, це взагалі захоплива справа — я навіть не можу тобі описати, як вона заволоділа мною і яка це перспектива. А вся ця краса!» — писав альпініст.

Мабуть, найбільш зворушливим з усіх є останній лист Малорі до Рут, написаний у червні 1924 року, за кілька днів до його смерті.

«Наші шанси 50 до 1, але ми таки спробуємо і будемо пишатися. Із великою любов’ю. Назавжди твій коханий, Джордж», — зазначено в листі.

Останні листи альпініста Джорджа Малорі дружині Останні листи альпініста Джорджа Малорі дружині

Британський мандрівник та альпініст Джордж Малорі народився в 1889 році. Його перший досвід підкорення гір відбувся ще під час навчання в коледжі.

У 1921 році Малорі був членом розвідувальної експедиції на Еверест, під час якої чоловік разом із колегою намітили ймовірний шлях сходження на вершину гори.

Під час другої експедиції, що відбулася наступного року, альпіністи вперше використали додатковий кисень під час сходження. Його зберігали у звичайних пляшках. За кілька днів група потрапила в лавину, яка забрала життя 7 осіб.

У 1924 році Мелорі взяв участь у третій експедиції разом із молодшим, менш досвідченим альпіністом Ендрю Ірвіном. Чоловіки стартували 6 червня, більше їх ніхто не бачив.

За 6 років вдалося знайти льодоруб Ірвіна на висоті 8440 метрів, а в 1975 році китайський альпініст повідомив, що бачив тіло англійця.

У 1999 році створили експедицію, метою якої було знайти тіла Ендрю та Джорджа. На висоті 8155 метрів виявили тіло Малорі, його колегу знайти не вдалося. Причиною смерті Джорджа вважають падіння з висоти.

Досі лишається таємницею те, чи змогли альпіністи підкорити висоту. Якщо так, то Малорі та Ірвін були першими людьми, які піднялися на вершину Евересту. Експерти кажуть, що знахідка тіла Ендрю могла би визначити, чи досягли альпіністи успіху. При ньому мала бути камера, на яку обов’язково б зафіксували підкорення вершини.

Нагадаємо, напередодні сезону сходження на Еверест 2024 року Непал оголосив про нову вимогу, згідно з якою всі альпіністи повинні брати напрокат і використовувати чіпи для стеження під час подорожі.