Комунальні служби Миколаєва просять приділити увагу недоглянутій клумбі біля автовокзалу, що по вулиці Пограничній, адже це псує враження у гостей міста.

Жителька Миколаєва опублікувала скаргу у Facebook на сторінці «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Жінка зазначили, що горщики для квітів, які встановлені на клумбі, поламані та виглядають неестетично. Також на ділянці треба покосити траву.

— Просимо упорядкувати клумбу кільця біля Автовокзалу (посадити квіти, відремонтувати горщики для квітів, зробити приємний естетичний вигляд, скосити траву і посадити квіти) Клумба біля Автовокзалу, це одне з перших «визначних пам'яток», що бачать гості міста! Соромно дивитись! Наведіть порядок!, — просить вона.

У коментарях під дописом, користувачі соціальної мережі зазначили, що взагалі клумба потребує уваги спеціаліста з ландшафтного дизайну.

— Вид з тими горщиками м'яко кажучи не дуже. Невже нема ландшафтного дизайнера в місті, який би зробив красоту на тій ділянці, — пише Ольга Ляшенко — Ці горщики, криві та косі! Ганьба!, — вважає Наталія Банар — Навіщо ці горщикі на клумбі? Клумба на клумбі це жах. Перенесіть їх замість паркана десь. Засадити треба квітками, або травою. Все одно машина виливає воду і на клумбу. Запросіть вже фахівця до роботи, — радить Людмила Робул.

Зазначимо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради має намір протягом 2023 року витратити 18 мільйонів 471 тисячу 458 гривень на утримання трьох скверів міста та Соборної площі.

Також повідомляллося, що Комунальне підприємство «Миколаївські парки», скориставшись спеціальною процедурою закупівлі воєнного часу, витратить без конкурсу 14 мільйонів гривень на догляд за зеленими насадженнями у Заводському районі.