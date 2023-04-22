Нардеп Артем Чорноморов вважає, що статус «‎Почесного громадянина міста» повинен надаватися шляхом голосування його жителів.

Про це він заявив у подкасті «‎Ю-Оперативний».

Жителі Южноукраїнська звернулися до нардепа з запитанням стосовно того, чому військовим, які приймали участь або загинули в ході бойових дій не надають статус «‎Почесного громадянина міста», натомість такий статус надали голові южноукраїнського суду Олександру Савіну.

На що Артем Чорноморов відповів, що вважає справедливим лише варіант надання такого статуса саме містянами, зокрема шляхом голосування.

— Моя особиста думка, що самі мешканці тої чи іншої громади повинні вирішувати, надавати статус «‎Почесного громадянина міста» тій чи іншій особі, в тому числі пану Савіну. Я вважаю, що це повинні вирішувати громадяни різними методами, проводити опитування на законній основі, – зазначив він.

Відповідаючи на питання, чому загиблим та тим, хто приймав участь у бойових діях досі не надано статус почесних громадян Южноукраїнська, Артем Чорноморов пояснив, що він особисто не займається цим питанням, однак пообіцяв передати звернення містян до міської ради.

— Направте до мене це звернення, і я, як народний депутат, маючи це звернення від городян міста Южноукраїнська, направлю його до міської ради. Тому що я особисто не маю законних підстав впливати на рішення і пропозиції міської ради Южноукраїнська, яка надає цей статус. Я вважаю, що це потрібно, тому я звертаюсь до того хто звернувся з цим питанням, напишіть звернення на мене і я обіцяю, що я його направлю на розгляд депутатів міської раді, – наголосив він.

Нагадаємо, на сайті Офісу Президента з’явилася петиція з проханням присвоїти посмертно звання Героя України 19-річному миколаївцю Сергію Козловському (позивний «Коптер»), який загинув, отримавши поранення на херсонському напрямку.