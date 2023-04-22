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Нардеп Артем Чорноморов вважає, що статус «Почесного громадянина міста» повинен надаватися шляхом голосування його жителів.
Про це він заявив у подкасті «Ю-Оперативний».
Жителі Южноукраїнська звернулися до нардепа з запитанням стосовно того, чому військовим, які приймали участь або загинули в ході бойових дій не надають статус «Почесного громадянина міста», натомість такий статус надали голові южноукраїнського суду Олександру Савіну.
На що Артем Чорноморов відповів, що вважає справедливим лише варіант надання такого статуса саме містянами, зокрема шляхом голосування.
— Моя особиста думка, що самі мешканці тої чи іншої громади повинні вирішувати, надавати статус «Почесного громадянина міста» тій чи іншій особі, в тому числі пану Савіну. Я вважаю, що це повинні вирішувати громадяни різними методами, проводити опитування на законній основі, – зазначив він.
Відповідаючи на питання, чому загиблим та тим, хто приймав участь у бойових діях досі не надано статус почесних громадян Южноукраїнська, Артем Чорноморов пояснив, що він особисто не займається цим питанням, однак пообіцяв передати звернення містян до міської ради.
— Направте до мене це звернення, і я, як народний депутат, маючи це звернення від городян міста Южноукраїнська, направлю його до міської ради. Тому що я особисто не маю законних підстав впливати на рішення і пропозиції міської ради Южноукраїнська, яка надає цей статус. Я вважаю, що це потрібно, тому я звертаюсь до того хто звернувся з цим питанням, напишіть звернення на мене і я обіцяю, що я його направлю на розгляд депутатів міської раді, – наголосив він.
Нагадаємо, на сайті Офісу Президента з’явилася петиція з проханням присвоїти посмертно звання Героя України 19-річному миколаївцю Сергію Козловському (позивний «Коптер»), який загинув, отримавши поранення на херсонському напрямку.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Нардеп Артем Чорноморов вважає, що статус «Почесного громадянина міста» повинен надаватися шляхом голосування його жителів.
Про це він заявив у подкасті «Ю-Оперативний».
Жителі Южноукраїнська звернулися до нардепа з запитанням стосовно того, чому військовим, які приймали участь або загинули в ході бойових дій не надають статус «Почесного громадянина міста», натомість такий статус надали голові южноукраїнського суду Олександру Савіну.
На що Артем Чорноморов відповів, що вважає справедливим лише варіант надання такого статуса саме містянами, зокрема шляхом голосування.
— Моя особиста думка, що самі мешканці тої чи іншої громади повинні вирішувати, надавати статус «Почесного громадянина міста» тій чи іншій особі, в тому числі пану Савіну. Я вважаю, що це повинні вирішувати громадяни різними методами, проводити опитування на законній основі, – зазначив він.
Відповідаючи на питання, чому загиблим та тим, хто приймав участь у бойових діях досі не надано статус почесних громадян Южноукраїнська, Артем Чорноморов пояснив, що він особисто не займається цим питанням, однак пообіцяв передати звернення містян до міської ради.
— Направте до мене це звернення, і я, як народний депутат, маючи це звернення від городян міста Южноукраїнська, направлю його до міської ради. Тому що я особисто не маю законних підстав впливати на рішення і пропозиції міської ради Южноукраїнська, яка надає цей статус. Я вважаю, що це потрібно, тому я звертаюсь до того хто звернувся з цим питанням, напишіть звернення на мене і я обіцяю, що я його направлю на розгляд депутатів міської раді, – наголосив він.
Нагадаємо, на сайті Офісу Президента з’явилася петиція з проханням присвоїти посмертно звання Героя України 19-річному миколаївцю Сергію Козловському (позивний «Коптер»), який загинув, отримавши поранення на херсонському напрямку.