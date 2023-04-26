У Миколаєві відновили дитячий майданчик по вулиці Океанівська, 36 у Корабельному районі, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку РФ.

Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міськради.

«Робимо наше місто безпечнішим та комфортнішим для дітей! Після ворожих обстрілів працівниками КП «ДЄЗ «Пілот» відновлено дитячий майданчик по вулиці Океанівська, 36, щоб наші малюки могли гратися та розважатися у безпеці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Миколаєві комунальники розпочали роботи з відновлення зеленої зони в сквері «Серце міста» – він найбільше постраждав від обстрілів російських військових.