В Миколаєві найближчим часом збираються відкрити McDonald’s.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру у соцмережах, пишуть «НикВести».

Водночас він зазначив, що заклад може відчинити двері, коли стабілізується питання питної води. Однак раніше у міськраді казали, що наразі невідомо, коли проблеми з водопостачанням будуть вирішені.

— Мав зустріч з керівником миколаївського McDonald’s. Планується зробити найближчим часом, я думаю, що у нас, як стабілізується питання з водою питною, буде запущено, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, наприкінці минулого року працівники McDonald’s у Миколаєві, який вимушений був призупинити свою роботу у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни, почали приводити до ладу приміщення ресторану та територію навколо.