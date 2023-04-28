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В Миколаєві найближчим часом збираються відкрити McDonald’s.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру у соцмережах, пишуть «НикВести».
Водночас він зазначив, що заклад може відчинити двері, коли стабілізується питання питної води. Однак раніше у міськраді казали, що наразі невідомо, коли проблеми з водопостачанням будуть вирішені.
— Мав зустріч з керівником миколаївського McDonald’s. Планується зробити найближчим часом, я думаю, що у нас, як стабілізується питання з водою питною, буде запущено, — сказав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, наприкінці минулого року працівники McDonald’s у Миколаєві, який вимушений був призупинити свою роботу у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни, почали приводити до ладу приміщення ресторану та територію навколо.
В Миколаєві найближчим часом збираються відкрити McDonald’s.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру у соцмережах, пишуть «НикВести».
Водночас він зазначив, що заклад може відчинити двері, коли стабілізується питання питної води. Однак раніше у міськраді казали, що наразі невідомо, коли проблеми з водопостачанням будуть вирішені.
— Мав зустріч з керівником миколаївського McDonald’s. Планується зробити найближчим часом, я думаю, що у нас, як стабілізується питання з водою питною, буде запущено, — сказав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, наприкінці минулого року працівники McDonald’s у Миколаєві, який вимушений був призупинити свою роботу у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни, почали приводити до ладу приміщення ресторану та територію навколо.